Ook Britse regering dringt aan op onderzoek naar Champions Leaguefinale

Agenten uit Liverpool die met supporters waren meegereisd, zeiden tegen de BBC dat het overgrote deel van de Liverpoolfans zich voorbeeldig gedroeg, ruim op tijd bij het stadion was en daar keurig in de rij is gaan staan, zoals de bedoeling was.

"De manier waarop het evenement werd beveiligd, was helemaal verkeerd en ongelooflijk gevaarlijk", zei een vrouw uit Liverpool. Haar zus werd acht keer gefouilleerd. Zij en haar zus vertrokken voor het einde van de wedstrijd, toen een rij agenten zich voor hen opstelde. "We voelden ons niet veilig. We renden naar het station. Overal was traangas. Voor het station waren jongeren die mensen aanvielen."

De Franse media hadden vandaag geen goed woord over voor de gang van zaken. "Een beschamende avond, met een organisatie die ver verwijderd was van het niveau waarop een dergelijk evenement moet worden gehouden", schreef Le Figaro. Sportkrant L'Equipe prees de Liverpoolfans omdat ze hun geduld wisten te bewaren.

De voetbalclub Liverpool roept zijn supporters op om hun ervaringen op te sturen.