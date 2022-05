FNV wil grensoverschrijdend gedrag in de horeca aanpakken

FNV Horeca wil actie ondernemen tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag in de horeca. Volgens de vakbond krijgen zowel gasten als personeel regelmatig te maken met seksueel getinte opmerkingen, intimidatie en ongewenste intimiteiten.

Het probleem is volgens vakbondsbestuurder Edwin Vlek dat bijna niemand in de horeca praat over seksueel grensoverschrijdend gedrag, omdat het erbij lijkt te horen. "In de kroeg is het bijna normaal dat je zegt: 'je ziet er lekker geil uit'. Dat moet je eens in de supermarkt proberen. Dan staat de hele wereld meteen op z'n kop", zegt Vlek bij AT5/NH Nieuws. "En dat terwijl iedereen weet dat het gedrag dat nu in de horeca plaatsvindt, niet altijd oké is en in ieder geval de grenzen opzoekt."

In een hoekje geduwd

Brechje Bevers werkte vier jaar in een Amsterdams café en kreeg geregeld te maken met seksueel getinte opmerkingen. Soms ging het verder. Zoals toen ze glazen ophaalde. "Ik vroeg aan een jongen of ik er langs mocht. Hij draaide zich om en kneep zo in mijn tieten", zegt ze. Eerst lachte ze erom, maar later vond ze het heel onprettig: "Ik besefte dat ik me bijna nog nooit zo in een hoekje geduwd voelde".

Het afgelopen jaar kreeg FNV Horeca tientallen meldingen van medewerkers (vrouwen en mannen) die te maken hadden met seksueel grensoverschrijdend gedrag, zegt Vlek. Dat aantal nam toe na de BOOS-uitzending over de misstanden bij The Voice. "Maar echte cijfers hebben we nu niet, juist omdat er zo weinig over wordt gepraat", stelt de vakbondsman.

Angst op de werkvloer

Vlek overweegt een meldpunt op te zetten, waar mensen uit de horeca terechtkunnen, maar zegt ook: "het grootste probleem is de cultuur en de angst die op de werkvloer leeft op dit moment om überhaupt iets te gaan melden",

Paul Schoormans van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) ziet op voorhand weinig in een meldpunt. Hij wijst erop dat werknemers in de horeca altijd terechtkunnen bij een leidinggevende of een arbo-arts. Horecazaken met meer dan vijftig medewerkers zijn verplicht om een vertrouwenspersoon aan te stellen, voegt hij eraan toe.