'Veel reformatorische scholen wijzen homorelaties nog altijd af'

Veel Nederlandse reformatorische basisscholen keuren nog altijd homoseksuele relaties af. Dat meldt het onderzoeksjournalistieke programma Pointer (KRO-NCRV).

In de meest recente online schoolgidsen en identiteitsprofielen staan 36 van de 161 scholen afwijzend tegenover homoseksuele relaties of het homohuwelijk. Twee jaar geleden waren dat 29 van de 163 scholen, aldus Pointer. Het merendeel van de scholen schrijft: "Seksualiteit heeft in de Bijbel te maken met het vormen van een onverbrekelijke verbintenis in een huwelijk tussen één man en één vrouw, en krijgt in het licht hiervan een plaats."

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) zegt tegen Pointer dat in het onderzoek van de identiteitsverklaringen in 2020 en 2021 geen inhoud is gevonden die in strijd is met de wet. "Expliciet homoseksualiteit afwijzen mag niet", zegt een woordvoerder van het ministerie tegen Pointer. Wel wil het ministerie de scholen nog scherper gaan controleren.

"De zorgen hierover zijn afgelopen jaren niet afgenomen. Juist daarom moeten we extra stappen zetten. Sneller signaleren, scherper controleren en steviger sanctioneren. Dit werken we nu verder uit met de inspectie, zodat elke school veilig is voor alle leerlingen, ongeacht op wie ze verliefd worden", aldus de woordvoerder van OCW.

Kritiek op Slob

Voormalig onderwijsminister Slob kreeg twee jaar geleden veel kritiek op sociale media en in de Tweede Kamer na een debat over lessen burgerschap. Daarin zei hij dat religieuze scholen het recht hebben om ouders in een verklaring afstand te laten nemen van homoseksualiteit, zolang er maar sprake blijft van een gelijke behandeling van alle leerlingen.

Vervolgens krabbelde de minister terug. Hij zei toen dat goed nagegaan moet worden wat er precies staat in de verklaringen van reformatorische scholen. "En als ze in strijd zijn met een veilig klimaat op school, dan moeten ze op een goede manier worden aangepast", zei hij toen.