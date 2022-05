Duitser na 28 jaar alsnog vrijgesproken voor 'campingmoord'

Het gerechtshof onderschrijft deze conclusie nu en stelt vast dat het onderzoeksteam destijds geen nader onderzoek heeft gedaan na de bekentenis van de verdachte.

Zo was er volgens het gerechtshof een andere verdachte in beeld "van wie ook destijds al belastende feiten en omstandigheden bekend waren" maar is ten tijde van de moord "verzuimd" om onderzoek te doen naar deze persoon. Verder heeft het onderzoeksteam volgens het hof ook onvoldoende nader onderzoek uitgevoerd naar de juistheid van de verklaringen van de nu 59-jarige verdachte.

Het hof concludeert dat de bekentenissen van deze verdachte "waarschijnlijk vals en dus niet betrouwbaar zijn". "In het dossier zijn verder in het geheel geen bruikbare aanwijzingen, laat staan bewijsmiddelen, die erop wijzen dat de verdachte het slachtoffer om het leven heeft gebracht", aldus de rechter. De vrijspraak is in overeenstemming met de eis van het Openbaar Ministerie in deze heropende zaak.

Rechtszaak moest over

De Duitse man probeert al jaren zijn naam te zuiveren. Een eerder cassatieverzoek en herzieningsverzoek werd afgewezen. Een tweede herzieningsverzoek werd vorig jaar door de Hoge Raad goedgekeurd waardoor de zaak opnieuw beoordeeld moest worden door een gerechtshof.

De zaak moest volgens de Hoge Raad over omdat de man waarschijnlijk zou zijn vrijgesproken als het gerechtshof destijds de verhoren had onderzocht.

Herziening kan leiden tot vrijspraak; in dat geval is sprake geweest van een gerechtelijke dwaling. Dat was bijvoorbeeld het geval in de Puttense moordzaak, de Schiedammer parkmoord en de zaak-Lucia de Berk. In deze zaak is verdachte nu dus ook vrijgesproken.