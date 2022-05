Overlevende (99) van bloedbad Ardennenoffensief overleden

De gebeurtenis kwam bekend te staan als het Bloedbad van Malmedy. Billow was getuige in het proces tegen de daders, dat door een Amerikaanse militaire rechtbank in 1946 werd gehouden in het voormalige concentratiekamp Dachau. 43 Duitsers werden ter dood veroordeeld, 22 kregen levenslang.

De doodvonnissen werden nooit uitgevoerd, omdat de veroordeelden geen eerlijk proces zouden hebben gekregen. In 1956 kwam commandant Peiper zelf als laatste vrij. Jaren later werd hij door leden van het voormalige Franse verzet vermoord.