Opnieuw mensen herkend in ingekleurde Westerborkfilm

Dankzij de tips wisten de onderzoekers de identiteiten van nieuwe personen te achterhalen. Zo vond een amateurhistoricus uit Bilthoven aanwijzingen in de richting van Eduard Braunberger en Geertruida Fransman. "Gegrepen door de film en alle aspecten daaromheen is hij zelf op onderzoek uitgegaan en uiteindelijk met de twee namen tevoorschijn gekomen", zegt Broersma tegen RTV Drenthe.

Een trouwfoto die de kinderen van Fransman in hun bezit hebben, bevestigde het vermoeden. Maar foto's alleen zijn voor onderzoekers vaak niet genoeg. "Omdat die erg bedrieglijk kunnen zijn", legt Broersma uit. "Er moet altijd meer zijn, je moet ook feiten hebben zoals getuigenverslagen of geboortedata. Meer gegevens zoals bijvoorbeeld: zijn die mensen wel op 19 mei 1944 op transport gegaan?"

De identificatie van Elias Spitz was, zo bleek onlangs, in de jaren 50 door de zoon van Spitz al gedaan, op basis van het zwartwitbeeld. Dit was alleen voor de buitenwereld nog niet bekend. Het nieuws over de Westerborkfilm bereikte vorig jaar Spitz' kleindochter in Israël. Via een contactpersoon in Nederland berichtte zij de onderzoekers. "Veel informatie was al bekend. Wat wij hebben gedaan is die informatie gecontroleerd en uiteindelijk bevestigd."

Meer identificaties

Volgens de onderzoeker kunnen de beelden en de mensen die worden herkend veel emoties teweegbrengen. "Het gaat vaak toch om mensen die in gaskamers zijn vermoord", zegt Broersma. "Aan de andere kant geeft het soms ook een stukje bevestiging en rust dat er nog bewegende beelden zijn van familieleden. Die worden uiteindelijk wel gekoesterd."

Broersma denkt dat het mogelijk is dat er in de toekomst nog meer mensen worden geïdentificeerd. "Ja, dat denken we wel. We zijn nog bezig met enkele gevallen die nog niet zover zijn dat we de identiteit kunnen bevestigen. Het zal in veel gevallen niet mogelijk zijn, maar waar we nog mensen kunnen identificeren, zullen we dat doen."

De ingekleurde transportbeelden komen uit de korte speelfilm GEMMEKER (Videoland Original), geproduceerd door The Media Brothers, die speciaal voor deze productie de transportbeelden lieten restaureren en inkleuren.