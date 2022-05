Hoe eerlijk was het proces tegen de Russische militair in Oekraïne?

Ruud Bosgraaf van Amnesty International is niet verbaasd over de hoogte van de straf. "Hier kun je niet spreken van een enkelvoudige moord. Dit is een oorlogsmisdaad en dan val je onder de Geneefse conventies. Omdat het in een oorlog is gebeurd, kun je dan soms zwaarder bestraft worden." Het gaat er volgens hem vooral om of het vonnis proportioneel is "en of het dan twintig jaar is of levenslang, dat is aan de rechter om te bepalen."

Ook vindt hij het niet vreemd dat Sjsijimarin in Oekraïne zelf is berecht. "In eerste instantie worden mensen die van misdaden worden verdacht in hun eigen land berecht. De vraag is of je een eerlijk proces kan krijgen. Pas als dat niet het geval is, komen andere opties in beeld."

Volgens HRW-jurist Reidy spelen mogelijk toch ook grotere belangen mee in deze zaak, die het individuele geval van Sjisjimarin overstijgen. "Als individuele militair zou hij niet verantwoordelijk moeten worden gehouden voor de oorlogsmisdaden van de staat Rusland." Of dat ook werkelijk gebeurt, durft ze niet met zekerheid te zeggen. "Hopelijk wordt er meer duidelijk in het hoger beroep."