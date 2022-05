Levenslang voor Russische militair die Oekraïense burger doodschoot

Verslaggever Sander van Hoorn vanuit Oekraïne:

"Dat de Russische militair bekend heeft, lijkt geen rol te hebben gespeeld bij zijn veroordeling. De rechter heeft daar waarschijnlijk geen rekening mee gehouden, anders had de Rus wel een lagere straf gekregen.

De door de rechtbank toegewezen advocaat heeft geen contact gehad met de Russen over de rechtszaak. De Russen op hun beurt zeggen niet op de hoogte te zijn van het proces.

Of het proces volledig eerlijk is verlopen, is op dit moment niet te zeggen. Je kunt je afvragen of een andere uitkomst mogelijk was geweest.

Het is belangrijk voor Oekraïne om met dit eerste proces een voorbeeld te stellen. Hiermee wil het land laten zien dat het op een deugdelijke manier misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden aantoont. Dat is van groot belang, want volgens Oekraïne zijn er inmiddels meer dan 10.000 misdaden gedocumenteerd."