EU-embargo op Russische olie laat nog altijd op zich wachten

Ook Tsjechië, Slowakije, Duitsland en Polen ontvangen duizenden vaten ruwe olie via de Droezjba-pijpleiding. De Duitsers en de Polen waren al bezig met het afbouwen van hun afhankelijkheid van Rusland; daarom is voor hen een olie-embargo realistischer.

Toch zijn deze landen niet de enige die op zoek zouden moeten naar andere olieleveranciers. Ook de rest van de EU moet in het geval van sancties op andere plekken in de wereld gaan aankloppen voor olie.

Van oligarchen naar oliesjeiks

De meeste olie komt Europa binnen via zeehavens. Het Franse TotalEnergies is in april begonnen met de import van ruwe olie uit de Verenigde Arabische Emiraten. De laatste keer dat daarvandaan olie naar Europa kwam, was twee jaar geleden. Het ziet ernaar uit dat er nog meer olietankers vanuit het Midden-Oosten naar Europa zullen komen.

Volgens Rem Korteweg van Instituut Clingendael levert dit wel een dilemma op voor Europa. "Landen in het Midden-Oosten zien de bui al hangen, dus die gaan hun huid heel duur verkopen."

Er zal verder weinig ruimte zijn voor een dialoog over mensenrechten, verwacht Korteweg. Bovendien hebben de landen ook nog wel wat wensen, bijvoorbeeld visumvrij reizen of betere handelsafspraken.

De EU lijkt vooral aangewezen op het Midden-Oosten. Ook de Verenigde Staten en Canada zouden eventueel meer olie kunnen produceren. Wat de Amerikanen extra gaan produceren, zullen ze alleen eerst vooral voor eigen gebruik houden. Dat betekent wel dat ze minder hoeven te importeren uit bijvoorbeeld het Midden-Oosten. Zo blijft er uiteindelijk meer over voor Europa op de wereldwijde oliemarkt.

Gas is navelstreng

Wanneer de EU geen Russische olie meer inkoopt, zou dit nog niet hoeven te betekenen dat Rusland blijft zitten op de olie. Korteweg verwacht dat Rusland dan uitwijkt naar andere markten. "Russische olietankers die normaal naar Rotterdam gaan, moeten dan andere bestemmingen krijgen. India, Pakistan en China zijn daarop al aan het voorsorteren."

Korteweg benadrukt dat de stap om een olie-embargo in te stellen uiteindelijk de opmaat naar sancties op gas moet zijn. "Gas is als een navelstreng. Er is een wederzijdse afhankelijkheid. Europa kan niet zomaar gas ergens anders vandaan halen en Rusland kan het niet makkelijk aan andere landen leveren."

Desondanks noemt hij een olie-embargo heel belangrijk. Maar om de Russische schatkist echt te raken, zullen we uiteindelijk toch bij gas moeten zijn. Want dat kunnen de Russen niet elders slijten.