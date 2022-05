Vaccinatie kleine kinderen tegen rotavirus opnieuw niet vergoed, is te duur

Ouders kunnen hun kleine kinderen voorlopig niet gratis laten inenten tegen het rotavirus dat maag- en darmontstekingen veroorzaakt. Staatssecretaris Van Ooijen van VWS schrijft aan de Tweede Kamer dat er geen geld beschikbaar is om deze extra vaccinatie te betalen.

De Gezondheidsraad adviseerde vorig jaar dat toediening van het drinkvaccin moet worden opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Van Ooijens voorganger Blokhuis stond daar positief tegenover, maar liet een definitief besluit over aan het nieuwe kabinet.

Een infectie met het virus kan heftig verlopen. Jaarlijks belanden ongeveer 3600 kinderen onder de vijf jaar ermee in het ziekenhuis.

Keuzes maken

Volgens de staatssecretaris is algemene vaccinatie tegen het virus niet kosteneffectief en is er geen geld voor de extra investering. Bij de onderhandelingen over de Voorjaarsnota moesten er keuzes worden gemaakt.

Gekozen is om wel geld uit te geven aan meer vaccinaties tegen het HPV-virus dat baarmoederhalskanker veroorzaakt. Mensen van 18 tot 26 jaar krijgen de gelegenheid om de vaccinatie in te halen. Ook worden de doelgroepen voor de griepprik uitgebreid, onder andere met mensen die long covid hebben.

'Liever anders gezien'

Daardoor is er geen geld meer over voor vaccinatie tegen het rotavirus. "Natuurlijk had ik het liever anders gezien", zegt Van Ooijen. "De financiële middelen zijn op dit moment echt beperkt."

Ouder kunnen hun kind wel tegen rota laten inenten, maar dan moeten ze dat zelf betalen. Dat kost ongeveer 138 euro voor twee noodzakelijke doses. Het vaccin is op recept verkrijgbaar bij de huisarts, sommige GGD's en vaccinatiecentra.