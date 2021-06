Advies: vaccineer alle pasgeborenen tegen rotavirus

De Gezondheidsraad adviseert alle pasgeborenen in te enten met het vaccin tegen het rotavirus. Onderzoeken in het buitenland tonen aan dat het aantal ziekenhuisopnames van kinderen die besmet raakten met het virus kan dalen met 80 procent, schrijft de raad.

De vaccinatie tegen het virus zou daarom in het Rijksvaccinatieprogramma opgenomen moeten worden, aldus de Gezondheidsraad. Voor kinderen tot een half jaar is er een oraal vaccin beschikbaar. Eind vorig jaar deden kinderartsen al een oproep om jonge kinderen in te enten en te beschermen tegen het rotavirus. Ook om zo de druk op de zorg vanwege het coronavirus te verlichten.

Het rotavirus kan een ontsteking in de maag en darmen veroorzaken. Volgens het RIVM krijgt bijna ieder kind onder de 5 jaar te maken met het virus. Het virus zit in de ontlasting. Besmetting treedt op als het virus in de mond terechtkomt, door aanraking van besmette personen of voorwerpen. Ziekteverschijnselen zijn koorts, misselijkheid, overgeven en diarree. Deze verschijnselen openbaren zich meestal na twee dagen. Bij een infectie is de kans op uitdroging groot.