Nieuwsuur en NOS op 3 winnen Tegel met online productie over MH17

Een online productie van Nieuwsuur en NOS op 3 over de rampvlucht MH17 is in de prijzen gevallen bij de Tegels, de belangrijkste journalistieke prijzen van Nederland. In De stemmen bij de MH17 wordt aan de hand van afgeluisterde gesprekken het drama gereconstrueerd. "Sterke journalistiek op een ideale manier uitgeserveerd", zo luidde het juryoordeel.

Verder genomineerd in de categorie Online waren de VPRO, Pointer van de KRO-NCRV, de Volkskrant en NOS op 3. Vanavond worden de prijzen in de categorieën Nieuws, Verslaggeving, Onderzoek en Interview toegekend. In totaal worden twaalf Tegels uitgereikt door een vakjury, daarnaast is er een publieksprijs.

De Tegel wordt sinds 2006 uitgereikt. Vorig jaar vielen meerdere verhalen over de coronacrisis in de prijzen. Onder meer Follow the Money, Nieuwsuur en NRC wonnen een Tegel met verhalen over onder andere het tekort aan materieel in de zorg en de richtlijnen van het RIVM. In voorgaande jaargangen ging er een Tegel naar RTL en Trouw voor het onthullen van de toeslagenaffaire.