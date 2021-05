Invloedrijke verhalen over coronacrisis winnen journalistieke Tegels

De journalistieke prijs De Tegel is vandaag uitgereikt aan journalisten van onder meer Nieuwsuur, NRC en Follow the Money. Zij kregen de prijs voor hun verhalen over de eerste fase van de coronacrisis in Nederland. De digitale uitreiking vond plaats in de Centrale Bibliotheek in Den Haag.

In de categorie onderzoek vielen Nieuwsuur-journalisten Milena Holdert en Renee van Hest in de prijzen. Uit hun onderzoek bleek dat zowel ouderen als medewerkers in de verpleeghuizen en thuiszorg in onveilige situaties zijn gebracht door de coronarichtlijnen van het RIVM. Volgens die richtlijnen was het dragen van mondmaskers en andere beschermende kleding door verzorgend personeel "niet nodig". Pas maanden later werden de richtlijnen aangepast.

