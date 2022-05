Vrouwelijke nieuwslezers onder druk van Taliban met bedekt gezicht op tv

Vrouwelijke tv-presentatoren in Afghanistan zijn na een dag protest gezwicht voor de druk van de Taliban. Vandaag verschenen ze op verschillende tv-zenders met hun gezicht zo goed als volledig bedekt. De Taliban hadden gedreigd dat ze ontslagen zouden worden als ze dat bevel negeerden.

Tot voor kort droegen vrouwen alleen een hoofddoek. Ruim twee weken geleden maakten de Taliban in een decreet bekend dat vrouwen hun gezicht weer moeten bedekken als ze over straat gaan. Die regel ging gisteren ook in voor vrouwen op tv. Op de eerste dag van dit verbod sloegen presentatrices het nog in de wind, maar vandaag legden ze zich er toch bij neer.

"We hebben ons verzet en waren tegen het bedekken van ons gezicht", zegt presentatrice Sonia Niazi van TOLOnews tegen persbureau AFP. Ze zegt dat haar werkgever stevig onder druk is gezet door de Taliban: "Er is verteld dat alle vrouwen die zonder gezichtsbedekking in beeld komen andere werkzaamheden moeten krijgen of moeten worden ontslagen."

Vrouwenrechten steeds verder ingeperkt

In het decreet dat twee weken geleden door de hoogste leider van de Taliban naar buiten werd gebracht, staat dat alleen de ogen van vrouwen niet bedekt hoeven te zijn als ze de straat op gaan. Doen ze dat niet, dan kan haar man of een mannelijk familielid daarop worden aangesproken en in het uiterste geval zelfs in de gevangenis belanden.

Aanvankelijk beloofden de Taliban na de machtsovername in augustus vorig jaar de rechten van vrouwen te respecteren. Maar al snel werd duidelijk dat die belofte niet werd gehouden: meisjes en vrouwen mochten niet meer naar school en ook werd het vrouwen verboden om zonder mannelijke begeleiding te reizen.

De Amerikaanse gezant voor Afghanistan, Thomas West, had gisteren in Qatar een ontmoeting met de waarnemend minister van Buitenlandse Zaken van de Taliban om het over de positie van vrouwen in Afghanistan te hebben. West heeft daarin benadrukt dat er internationaal groot verzet is tegen de toenemende beperking van rechten voor vrouwen en meisjes. "Meisjes moeten terug naar school en vrouwen moeten vrij zijn om te werken en reizen zonder beperkingen."