Gevluchte Krim-Tataren vestigen hun hoop op Zelensky

De grootouders van Roestem Emirsalijev droomden ervan om de Krim nog één keer te zien, voor ze zouden sterven. Zijn grootouders hebben het gered, veel anderen niet. Decennia later heeft Emirsalijev dezelfde droom: terug naar de Krim, het schiereiland in het zuiden van Oekraïne dat door Rusland is geannexeerd.

Emirsalijev zucht diep als hij de dramatische geschiedenis ophaalt van de Krim-Tataren, een etnische groep die van oudsher thuis is op de Krim. Zijn zachte stemgeluid wordt overstemd door de vrolijke geluiden uit de eetzaal van zijn restaurant in de buurt van het Kievse Maidanplein.

Emirsalijev had een restaurant op de Krim, in Bachtsjisaraj. Dat moest hij achterlaten. Na de Russische annexatie in 2014 begon de ellende, vertelt hij. "De nieuwe machthebbers onderdrukten ons. Steeds weer werden we gecontroleerd. Dan mochten we opeens niks verkopen. Dan weer mocht er geen restaurant staan op onze grond. Ze lieten ons niet werken."

In de video zie je wat de Krim-Tataarse keuken bijzonder maakt - en waarom de restauranthouder toch hoopvol is op een terugkeer naar de Krim: