Ex-bondskanselier Schröder stapt op bij Russisch olieconcern na politieke druk

De Duitse oud-bondskanselier Gerhard Schröder vertrekt bij het Russissche staatsolieconcern Rosneft. Daar was hij nog altijd voorzitter van de raad van toezicht, ondanks de Russische invasie in Oekraïne. Hij laat nu weten dat het "onmogelijk" is daar nog te blijven, aldus Rosneft. De afgelopen tijd nam de politieke druk op hem om te vertrekken toe.

Zo verloor hij in Duitsland een aantal privileges waar hij als voormalig bondskanselier recht op had. Hij kan geen aanspraak meer maken op een kantoor en personeel bij de Bondsdag. Een voorstel daartoe van de coalitiepartijen, waar ook zijn eigen SPD toe behoort, werd gisteren door de begrotingscommissie aangenomen. Schröder kan nog wel aanspraak maken op een speciaal pensioen en door de staat betaalde lijfwachten.

De 78-jarige Schröder beschadigt het aanzien van Duitsland in de wereld door geen afstand te nemen van de Russische president Vladimir Poetin, luidde de kritiek uit het parlement in Berlijn. De twee zijn al meer dan twintig jaar bevriend. Vlak voor het einde van zijn bondskanselierschap loodste Schröder de bouw van de Nord Stream-gaspijpleiding door het parlement. Niet veel later ging hij voor datzelfde bedrijf werken.

Ook bestuurders stappen op

Schröder is niet de enige buitenlander die opstapt bij Rosneft. Persbureau Reuters meldt dat vijf buitenlandse bestuurders van de grootste oliemaatschappij van Rusland ontslag hebben genomen.

Het vertrek van de leidinggevenden is het gevolg van de sancties van de Europese Unie, die Europese burgers of Russen die in de EU wonen verbieden om bij Rosneft te werken.