Apenpokken verspreidt zich verder: eerste gevallen in België en Duitsland

Na besmettingen in onder meer de Verenigde Staten, Spanje en Groot-Brittannië is apenpokken nu ook in België, Duitsland en Frankrijk geconstateerd. Het virus heeft te maken met een opvallende toename aan gevallen; apenpokken komt doorgaans zelden buiten Afrika voor.

Het eerste geval in België werd gisteravond gemeld. Bij een tweede persoon, een man uit Vlaams-Brabant, is de ziekte vanochtend geconstateerd. In Frankrijk is iemand in Parijs besmet en in Duitsland gaat het om iemand uit München.

Ook in Australië is vanochtend een eerste geval bekendgemaakt: een man die onlangs terugkwam uit Groot-Brittannië. In Nederland zijn nog geen gevallen bekend.

Het is niet duidelijk hoe het virus in België is gekomen. Ook de link tussen de twee besmettingen wordt nog onderzocht, zei viroloog Marc Van Ranst in het NOS Radio 1 Journaal.

Beide patiënten in België zijn niet ernstig ziek. Het virus is in de meeste gevallen ook niet heel ziekmakend. Apenpokken kan worden overgedragen via de huid en via adem, maar niet via zwevende druppeltjes in de lucht, schrijft het RIVM. Symptomen zijn onder meer bultjes, koorts en hoofdpijn.

'Topje van de ijsberg'

Experts van Belgische overheden komen vanmiddag bijeen om te overleggen over de aanpak van het virus. Van Ranst verwacht dat het land de komende dagen meer positieve gevallen gaat zien. "Dit is waarschijnlijk enkel het topje van de ijsberg."

Het Belgische Instituut voor Tropische Geneeskunde acht op basis van de huidige gegevens de kans klein dat het virus zich breed onder de bevolking verspreidt. "Als wetenschappers en arts zijn we op onze hoede en houden we het verloop nauwlettend in de gaten."

Ook het RIVM in Nederland houdt de verspreiding van de ziekte in de gaten, maar ziet vooralsnog geen reden tot zorg.

In isolatie

Van Ranst roept op de foto's van de apenpokken zo veel mogelijk te delen, zodat mensen de ziekte bij zichzelf kunnen herkennen. Hij adviseert mensen die dergelijke bultjes hebben om contact op te nemen met hun arts. Besmette mensen moeten in isolatie, om verdere besmettingen te voorkomen.