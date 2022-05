‘Met hun tanks hebben ze lukraak op de kerncentrale geschoten’

"Als Oekraïne de stroom niet wil, gaat de centrale voor Rusland werken", waarschuwde de vicepremier. Energoatom is de Oekraïense beheerder van de centrale in Zaporizja. Petro Kotin is de president van het bedrijf. Hij vergelijkt de aanpak van de Russische politicus met het plannen van een reis naar mars. "Dat kan je doen, maar het gaat nooit lukken."

De energie naar Rusland leiden via nieuwe elektriciteitsleidingen is volgens Kotin, zelf voormalig directeur van de centrale, een immense operatie die jaren zal duren en veel geld gaat kosten. Het is een operatie die lijkt op de bouw van de brug tussen de Krim en het Russische vasteland. "Daar hebben ze nu de tijd en het geld niet voor", zegt hij in zijn kantoor in Kiev.

Kotin gaat er bovendien van uit dat de centrale binnen afzienbare tijd weer in Oekraïense handen komt, na een militair tegenoffensief. Hij noemt Zaporizja "onze trots". "Ik ken de meeste mensen die er werken. Ik begrijp hoe moeilijk het voor ze is."