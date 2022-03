Stroomtoevoer kerncentrale Tsjernobyl hersteld, personeel zit nog steeds vast

Op 11 maart kwam er nog nieuwe diesel binnen waarmee de noodgeneratoren konden blijven draaien. Daarnaast zei Rusland dat het mogelijk was om stroomkabels vanuit Belarus, niet ver van Tsjernobyl, aan te sluiten op de centrale.

De reactoren in Tsjernobyl werken niet, maar moeten wel nog worden ontmanteld. In de ontplofte reactor liggen bovendien nog radioactieve resten die moeten worden afgevoerd. "Het gaat om buitengewoon gevaarlijke en hete stoffen", zei atoomfysicus Wim Turkenburg daar eerder over.

Het werk wordt uitgevoerd door in totaal 211 man personeel. Die zitten al vast op de locatie sinds 23 februari, zegt het IAEA. Directeur Rafael Grossi maakt zich daar ernstig zorgen over. Om de veiligheid te garanderen is het nodig dat de ploegen regelmatig rust krijgen en kunnen roteren, aldus Grossi.

De kernramp van Tsjernobyl was de grootste kernramp die ooit heeft plaatsgevonden. Zo zat het: