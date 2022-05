Opnieuw debat met premier over geheugen en vertrouwen, Rutte bijt van zich af

In het debat is geen nieuwe informatie naar boven gekomen over belangrijke berichten die verdwenen blijken te zijn. Maar juist het feit dat de Kamer dit niet goed kan controleren leidt tot onvrede.

"Begrijpt de minister-president dat de lichtvaardigheid waarmee hij over het verwijderen van sms'jes praat niet bijdraagt aan het vertrouwen? vroeg ChristenUnie-Kamerlid Van der Graaf hem. "In een tijd waarin het vertrouwen in de politiek onder druk staat vraagt dit om een aanscherping van de regels."

Patroon

De oppositiepartijen waren scherper in hun kritiek. Zij zien een patroon in het gedrag van Rutte. "Het patroon dat het bonnetje van de Teevendeal niet te vinden was. Het patroon van geen actieve herinnering aan de functie elders voor Pieter Omtzigt", zoals GroenLinks-leider Klaver het verwoordde.

"Geen notulen van bijeenkomsten. Zo lang mogelijk wachten met het geven van informatie. Dingen weglakken en ondertussen alles weglachen", zei Kamerlid Omtzigt.

PvdA-fractievoorzitter Kuiken somde gaten in het sms-verkeer op over de evacuatie uit Afghanistan en het toeslagenschandaal. "Het heeft er alle schijn van dat het geheugen van de telefoon van de premier net zo selectief wordt ingezet als het geheugen van de premier zelf."

PVV-leider Wilders ziet in de premier "een soort politieke Bermudadriehoek. Alles wat hem niet zint verdwijnt gewoon op onverklaarbare wijze." Dat hij zo'n oude Nokia-telefoon gebruikte omdat hij niet zo van smartphones houdt, noemt Wilders "een rotsmoes".