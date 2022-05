Azc Overloon blijft open: 500 asielzoekers eruit, 150 statushouders erin

De gemeente Land van Cuijk wil versneld 150 statushouders opvangen in het asielzoekerscentrum in het Brabantse Overloon. Het azc zou morgen juist de deuren sluiten, maar blijft nu toch open.

Het gaat om mensen die een verblijfsvergunning hebben en die volgend jaar toch al in de gemeente zouden komen wonen. Volgens de gemeente komen deze statushouders uit opvangcentra uit het hele land. Het is de bedoeling dat ze binnen anderhalf jaar doorstromen naar een huis binnen de gemeente.

"Door hen direct een woonplek te bieden, kunnen zij beginnen met hun inburgeringstraject en kunnen wij hen begeleiden naar werk en onafhankelijkheid", aldus de gemeente.

500 asielzoekers naar andere opvanglocaties

Vorig jaar besloot de gemeenteraad van de toenmalige gemeente Boxmeer nog dat het azc dicht moest vanwege de overlast van sommige asielzoekers. Donderdag eindigt het contract met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en sluit het azc in de huidige vorm.

Nu blijft de azc dus toch open, maar dan in een andere vorm. De gemeente was al van plan om 250 vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen in het complex, meldt Omroep Brabant. Daar komen nu dus nog tijdelijk 150 mensen met een verblijfsvergunning bij.

Omdat het azc zou sluiten moest het COA de afgelopen tijd op zoek naar een nieuwe slaapplek voor vijfhonderd asielzoekers. Om en nabij de 200 mensen konden ergens anders worden ondergebracht, en vorige week moest er nog plek gevonden worden voor zo'n 300 bewoners.

Volgens het COA zijn het er inmiddels "aanzienlijk minder", maar exacte getallen kan de woordvoerder niet noemen. Deze groep wordt opgesplitst en verspreid over de verschillende opvanglocaties in Brabant.

'Oude wijn in nieuwe zakken'

De dorpsraad van Overloon laat weten niet blij te zijn met het nieuws om het azc open te houden. "We zijn onaangenaam verrast", zegt voorzitter Erik van Dungen tegen Omroep Brabant. "We begrijpen dat er een verschil is tussen statushouders en asielzoekers. Maar als je met veel mensen in een centrum zit geeft dat spanningen. Dit klinkt bij ons een beetje als oude wijn in nieuwe zakken."

Naast de 150 statushouders wil de gemeente ook 250 Oekraïense vluchtelingen opvangen. "Dat er Oekraïners komen is voor iedereen acceptabel. Dat zou namelijk tijdelijk zijn", zegt de dorpsraadvoorzitter. "Maar nu gebeurt er iets waarvan we niet weten wat het einde gaat zijn. We weten niet of we weer te maken gaan krijgen met overlast."