Emmen schiet overvol Ter Apel te hulp en vangt honderd asielzoekers op

De gemeente Emmen maakt de komende twee nachten honderd bedden beschikbaar voor asielzoekers die niet terecht kunnen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Daarmee moet een herhaling van vorige week voorkomen worden. Toen lagen tientallen asielzoekers 's nachts onder dekens buiten de hekken voordat ze uiteindelijk werden opgevangen in wachtruimtes zonder bedden.

In de nacht van maandag op dinsdag brachten ongeveer dertig mensen de nacht door op stoelen in een van de opvanglocaties in Ter Apel. Vandaag werden er zo'n tweehonderd nieuwe asielzoekers verwacht, waardoor het COA bang was dat er opnieuw mensen buiten de hekken zouden moeten blijven. Ze kunnen nu in een sporthal in Emmen terecht.

"In Ter Apel loopt het keer op keer over. Nu gaat dat ook gebeuren", zegt Eric van Oosterhout, de burgemeester van Emmen. "We hebben al in een eerder stadium aangegeven: als we iets kunnen betekenen, geef dat aan. Vanmiddag kreeg ik een telefoontje. We hadden de sporthal in Bargeres nog beschikbaar."

'We hebben het weer gered'

In het aanmeldcentrum in Ter Apel, in de gemeente Westerwolde, is plaats voor maximaal 2000 mensen. Emmen schoot de buurgemeente in Groningen al vaker te hulp. In 2021 kwam er een tijdelijke noodopvang in een hotel toen het COA door het toegenomen aantal asielaanvragen en de komst van evacués uit Afghanistan opvangplaatsen nodig had.

COA-directeur Milo Schoenmaker is blij met de hulp uit Emmen, zei hij in de talkshow Op1. "Vanavond hebben we het weer gered, waarvoor ik de burgemeester en het college van Emmen buitengewoon dank. We hebben daar mensen naartoe kunnen brengen waardoor opnieuw iedereen onder dak is vanavond."