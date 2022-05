COA verplaatst asielzoekers uit overvol Ter Apel naar Geleen en Nijmegen

Het COA verplaatst vanavond tientallen asielzoekers waar in Ter Apel geen plek voor is naar locaties in Geleen en Nijmegen. De asielzoekers worden ondergebracht op locaties die voor vluchtelingen uit Oekraïne bedoeld zijn.

RTV Noord meldt dat vijftig mensen vanuit Ter Apel naar Geleen worden gebracht. Een groep van honderd mensen die gisteravond naar een opvangplek in het Groningse Zuidbroek is gebracht, wordt vanavond gehuisvest in Nijmegen.

Met het verplaatsen van de asielzoekers hoopt het COA komend weekend voldoende opvangplekken in Ter Apel te hebben. Volgens het COA speelt ook mee dat de gemiddelde instroom van nieuwe asielzoekers in het weekend wat lager ligt.

Overvol Ter Apel

Het aanmeldcentrum in Ter Apel barst uit zijn voegen. Afgelopen woensdagnacht was het er zo druk dat tientallen asielzoekers buiten onder dekens voor de hekken lagen. Uiteindelijk hebben ze overnacht in wachtruimtes in het centrum, maar daar stonden geen bedden. Het is de bedoeling dat asielzoekers snel doorstromen, maar door gebrek aan opvangplekken elders gebeurt dit te traag.

Afgelopen donderdag werd de Eurohal in Zuidbroek ingericht als zogenoemde crisisnoodopvang om te voorkomen dat asielzoekers opnieuw urenlang buiten moesten verblijven. De crisisnoodopvang was in principe voor één nacht.

Politici en hulporganisaties roepen al een tijd om oplossingen voor de situatie in Ter Apel, maar in de praktijk verandert er vrijwel niets. Om het probleem op de lange termijn op te lossen is het realiseren van extra opvangplekken een optie. Ook wordt de roep voor een tweede aanmeldcentrum sterker.

Er wordt momenteel gekeken of gemeenten op een of andere manier gedwongen moeten worden om opvang te regelen voor asielzoekers. Komende week komt staatssecretaris Van der Burg (VVD) van Justitie mogelijk met meer duidelijkheid hierover.