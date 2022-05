Streep door duizenden studentenwoningen Amstelveen vanwege herrie Schiphol

Vanwege de vliegherrie van Schiphol mag de gemeente Amstelveen geen nieuwe studentenwoningen bouwen in de wijk Kronenburg. Dat heeft de Raad van State bepaald.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat had beroep ingesteld tegen de nieuwbouw van 4000 studentenwoningen, om te voorkomen dat de studenten in het lawaai van Schiphol komen te wonen. De studentenwoningen zouden onder de aanvliegroute van de Buitenveldertbaan worden gebouwd. Vliegtuigen komen op zo'n 200 meter hoogte over de wijk.

Het ministerie voerde als argument aan zich strikt te willen houden aan het Luchthavenindelingsbesluit Schiphol (LIB), waarin de wijk Kronenburg wordt aangewezen als gebied waar geen woningen gebouwd mogen worden. "Het besluit is er om inwoners rondom de luchthaven te beschermen qua gezondheid en tegen geluid. Dit is geen gezonde plek om te wonen", aldus het ministerie.

Klap in het gezicht

De gemeente Amstelveen meent dat in de bestemmingsplannen rekening is gehouden met de herrie en zelfs met de gevolgen van een eventueel vliegtuigongeval. De plannen voor de 2500 studentenwoningen en 1500 kortetermijnwoningen werden ook gesteund door de provincie Noord-Holland, de Metropoolregio Amsterdam (MRA), de Vrije Universiteit en studentenhuisvester DUWO.

In februari hielden studenten een protestmars tegen het bezwaar van het ministerie. De studenten vinden het "absurd" dat het ministerie de plannen tegenhoudt, omdat vliegverkeer in het nabijgelegen Uilenstede evenveel herrie veroorzaakt en daar al 3500 studenten wonen. Bovendien is er een fors tekort aan studentenkamers in de regio Amsterdam en is nieuwbouw hard nodig.

De Amstelveense wethouder Floor Gordon van Ruimtelijke Ordening noemt de uitspraak van de Raad van State dan ook onverwacht, teleurstellend en een klap in het gezicht voor woningzoekende studenten: "Wij hebben ons ingezet voor een maatschappelijke opgave en de huidige wetgeving verhindert dit. Wij zijn uitgespeeld en de bal ligt nu bij weer bij het Rijk", dat zegt Gordon tegen NH Nieuws.