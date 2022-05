'McDonalds-bijen' in opmars in steden, aantal kasten in Amsterdam moet omlaag

Het aantal bijenkasten in Amsterdam moet worden teruggedrongen. De gemeente Amsterdam is dat voornemens, omdat de wilde bijen worden verdrongen door de variant die wordt gehouden door imkers. Een woordvoerder bevestigt dat na berichtgeving van Het Parool. De gemeente komt later dit jaar met maatregelen om het aantal bijenkasten terug te dringen. Een vergunningplicht voor imkers behoort tot de mogelijkheden.

De wilde bij heeft het in Nederland zwaar te verduren. Meer dan de helft van de Nederlandse bijensoorten staat op de Rode Lijst. De beestjes, die solitair leven, hebben vooral te lijden onder stikstofuitstoot en het gebruik van landbouwgif.

Landbouwgif is met name een probleem voor wilde bijen, legt ecoloog en hoogleraar Koos Biesmeijer uit. "Dat komt doordat honingbijen - in tegenstelling tot wilde bijen - hun voedsel niet direct opeten, maar eerst meenemen naar de kast. Daar verdelen ze het voedsel onder elkaar, waardoor eventueel gif ook wordt 'verdund'. Dan gaan ze dus minder snel dood."

Waar de wilde bijen het moeilijk hebben, zijn de honingbijen in opmars. De dieren zijn in trek bij zowel commerciële partijen als hobbyimkers.