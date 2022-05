Vijfduizend jaar oude vondsten in Dalfsen blijken van onschatbare waarde

Het 5000 jaar oude grafveld dat zeven jaar geleden in Dalfsen werd ontdekt, werpt nieuw licht op de mensen die leefden in de tijd van de hunebedbouwers. Onderzoekers stellen vast dat doden ook in die tijd waardig werden begraven. Ieder op een gelijkwaardige manier, in een eigen graf met een gebruiksvoorwerp dat werd meegegeven als gift.

Archeoloog Henk van der Velde blikte gisteren terug op de "onvoorstelbare" vondst die hij en zijn collega's zeven jaar geleden hebben gedaan in het oosten van het Overijsselse dorp: in totaal 142 graven van zo'n 5000 jaar oud. "Het was daarmee in een klap het grootste grafveld in heel Noordwest-Europa."

De vondsten zijn de afgelopen jaren wetenschappelijk onderzocht en de resultaten daarvan zijn nu gepubliceerd onder de titel Making a Neolithic non-megalithic monument. Gisteren overhandigde Van der Velde het eerste exemplaar aan wethouder Jan Uitslag in theater de Stoomfabriek.

'Nieuw verhaal over een bijzondere periode'

"Deze unieke vondsten zorgen dat we een heel nieuw verhaal kunnen vertellen uit die bijzondere periode", zei Van der Velde. 5000 jaar geleden vestigden de eerste mensen zich permanent in Nederland en trokken ze niet langer als jager-verzamelaar rond.

In tegenstelling tot de bekende verhalen over hunebedbouwers, die doden in grafkamers onder de hunebedden plaatsten, kregen in dit grafveld alle overledenen een eigen kuil. In het graf gingen giften mee, zoals vuurstenen messen, aardewerken potten en trechterbekers.

Daarbij was volgens de onderzoekers weinig sprake van ongelijkheid. "Er bleek geen speciaal aardewerk te worden gemaakt voor overleden dierbaren. Iedereen kon een vuurstenen mes of kapotte pot meekrijgen in zijn graf", aldus Van der Velde. Bij andere vondsten van historische graven is vaak wel duidelijk dat het ging om invloedrijke personen.

Familiebegraafplaats

Iets anders dat de onderzoekers heeft geïntrigeerd, is dat het grafveld in Dalfsen een familiegrafveld is. "Drie tot vier families hebben gedurende tweehonderd jaar besloten om al hun familieleden op die plek te begraven", zegt de archeoloog.

De verschillende voorwerpen die zijn gevonden bij de opgravingen zijn opgeslagen op de universiteit in Groningen. Daar worden ze bewaard en gerestaureerd, zodat ze in de toekomst tentoongesteld kunnen worden, meldt RTV Oost.