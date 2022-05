Troonrede komende jaren in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag

De Troonrede op Prinsjesdag wordt de komende jaren uitgesproken in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Dat heeft Eerste Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn besloten in overleg met Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp.

Vanwege de verbouwing van het Binnenhof-complex wordt uitgeweken naar de schouwburg een paar honderd meter verderop.

In de Koninklijke Schouwburg is plaats voor zo'n 800 mensen, ongeveer evenveel als er in de Ridderzaal passen. Er wordt nog gekeken naar hoe de zaal er precies uit komt te zien op de dag van de Troonrede.

Nu staat er een podium en het is nog onduidelijk of dat afgebroken wordt. Wel is bekend dat er stoelen uit de Ridderzaal worden gehaald voor de gasten en dat de troon ook in de schouwburg komt te staan.

Grote Kerk

De afgelopen twee edities vonden vanwege de coronapandemie al niet zoals gebruikelijk in de Ridderzaal plaats, maar in de Grote Kerk in Den Haag. Daar was meer ruimte om de anderhalvemeterregel te kunnen handhaven.