Troonrede weer in Grote Kerk, opnieuw geen rijtoer

Vanwege de coronacrisis zal koning Willem-Alexander op Prinsjesdag ook dit jaar de Troonrede voorlezen in de Grote Kerk in Den Haag, en niet in de Ridderzaal. In de Grote Kerk is het makkelijker om anderhalve meter afstand te houden. Net als vorig jaar gaat ook de rijtoer van koning en koningin niet door.

Bij de plechtigheid zullen minder mensen zijn dan gebruikelijk. In de regel zijn er zo'n 1000 gasten aanwezig, dit jaar zijn het er, net als vorig jaar, ongeveer 250.

Risico op besmettingen

Het besluit over de verplaatsing is genomen door voorzitter Bruijn van de de Eerste Kamer, in overleg met onder anderen Tweede Kamervoorzitter Bergkamp en burgemeester Van Zanen. Bruijn is voorzitter van de 'Verenigde Vergadering' van de Staten-Generaal op Prinsjesdag. Het is voor de tweede keer in meer dan honderd jaar dat die bijeenkomst op Prinsjesdag niet in de Ridderzaal is.

Op de rijtoer komen meestal veel mensen af. Vanwege het risico op besmettingen heeft de burgemeester ook die opnieuw geschrapt. Ook het militaire ceremonieel is beperkt en publiek wordt aangeraden Prinsjesdag via de tv te volgen.

De Troonrede is altijd op de derde dinsdag van september, dit jaar valt dat op 21 september. De koning presenteert dan het regeringsbeleid voor het komende jaar.