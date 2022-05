OM eist celstraffen van 30 jaar voor doodschieten vrouw in Amsterdam

Het Openbaar Ministerie heeft 30 jaar cel geëist tegen drie mannen uit Amsterdam voor de moord op een 27-jarige vrouw en poging tot moord op haar vriend. Volgens het OM is er voldoende bewijs dat het drietal, in een poging haar vriend Anis B. te liquideren, de vrouw om het leven hebben gebracht.

De 27-jarige Ayla Mintjes en haar vriend Anis B. werden vorig jaar mei in hun auto beschoten toen ze uit de parkeergarage van haar appartementencomplex in Amsterdam Nieuw-West reden, schrijft NH Nieuws. Volgens justitie was niet zij maar haar vriend, een bekende uit het criminele milieu, het doelwit van de liquidatie. B. overleefde de aanval. Mintjes overleed diezelfde nacht in het ziekenhuis aan haar verwondingen.

Twee verdachten, Samuel Y. (21) en Jeremia T. (22), zouden de schutters zijn geweest. De derde verdachte, Renato F. (35), was volgens justitie de chauffeur van de auto waarin de schutters konden vluchten.

'Niet te bevatten roekeloosheid en nonchalance'

Het drietal heeft de moord "met een niet te bevatten roekeloosheid en nonchalance gepleegd", aldus het OM. "Kennelijk maakte het voor de verdachten niet uit wie er om het leven werd gebracht en of er onschuldige burgers zouden worden geraakt", zegt de officier van justitie, die benadrukt dat de kogels tot 500 meter verderop over de weg, over bosschages, op een balkon terechtkwamen. De schutters zouden daarbij verschillende ramen en woningen geraakt hebben, meldt AT5.

Na de schietpartij sprongen de twee schutters achter in een vluchtauto, waarna de bestuurder er met hoge snelheid vandoor ging. Vier minuten later kwam het drietal aan in de August Vermeylenstraat, waar de auto in brand werd gestoken.

Op de plek waar de aanslag werd gepleegd en in de vluchtauto zijn dna en schotresten aangetroffen. In de vluchtauto zou de politie de twee automatische vuurwapens hebben gevonden die bij de moord gebruikt zijn.

Vrijspraak gevraagd

De advocaten van de verdachten pleiten voor vrijspraak omdat het drietal ontkent betrokken te zijn geweest bij de dodelijke schietpartij. De rechtbank doet op 18 juli uitspraak.

Afgelopen april werden al een 21-jarige en 22-jarige man veroordeeld tot zes jaar cel voor het voorbereiden van de moord op Anis B. De rechtbank achtte bewezen dat de twee hadden geprobeerd om een peilbaken onder de auto van de twee te plakken.