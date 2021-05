Tweede verdachte opgepakt na doodschieten vrouw in Amsterdam

Er is een tweede verdachte aangehouden in het onderzoek naar een dodelijk schietincident in Amsterdam afgelopen weekend. Een arrestatieteam hield de verdachte gisteravond aan.

Zondag werd een auto met automatische wapens beschoten in de Maassluisstraat in Amsterdam. De 27-jarige vrouw achter het stuur werd geraakt, haar bijrijder bleef ongedeerd. Ze wisten zelf naar het ziekenhuis te rijden, waar de vrouw later overleed. Volgens Het Parool zat de vrouw in de auto met haar vriend Anis B. Deze 26-jarige man, die van jongs af aan in aanraking kwam met justitie, was het vermoedelijke doelwit, schrijft de krant.

Twee mannen vluchtten na de schietpartij achter in een bestelauto. Die werd later uitgebrand teruggevonden in de buurt. Vlak daarna hield de politie een 20-jarige man aan.

Na de arrestatie van de tweede verdachte doorzochten agenten een aantal woningen, meldt NH Nieuws. Daar werden onder meer vuurwapens en handgranaten gevonden.