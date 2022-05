FvD stemt na ledenraadpleging vóór correctief referendum

Forum voor Democratie zal in de Tweede Kamer voor een initiatiefwet stemmen die een bindend correctief referendum mogelijk moet maken. Vermoedelijk zijn er dan nog steeds niet genoeg stemmen voor de vereiste tweederdemeerderheid, maar dat zal pas later definitief blijken.

In elk geval VVD, CDA en SGP zijn tegen. Die partijen hebben samen 51 zetels in de Tweede Kamer en als die allemaal tegenstemmen, is het voorstel verworpen.

Forum twijfelde erg en heeft zelf een referendum onder de leden gehouden. Partijleider Baudet kondigde van tevoren aan dat zijn fractie zich aan het resultaat daarvan zou houden. In Ongehoord Nieuws op NPO 1 zei hij dat in de raadpleging 55 procent van de deelnemende FvD-leden vóór de initiatiefwet heeft gestemd en 45 procent tegen.

'Uitkomstdrempel'

Kern van de initiatiefwet van de SP is dat de bevolking de gelegenheid krijgt een referendum over een al aangenomen wetsvoorstel af te dwingen als daarvoor voldoende handtekeningen zijn opgehaald. Het wetsvoorstel gaat van tafel als de meerderheid van de stemmers tegen is. Maar als extra voorwaarde geldt ook dat dit aantal tegenstemmers ten minste zo groot moet zijn als de meerderheid van de uitgebrachte stemmen bij de meest recente Kamerverkiezingen (de 'uitkomstdrempel').

Eerder ging zowel de Tweede als de Eerste Kamer akkoord met de initiatiefwet, maar omdat het om een wijziging van de grondwet gaat, moeten beide Kamers er nog een keer over stemmen, en dan moet er een tweederdemeerderheid zijn.

Baudet neigde naar tegenstem

Baudet zei vorige maand bij de behandeling in de Tweede Kamer dat hij een groot voorstander is van referenda, maar dat hij moeite heeft met de hoge uitkomstdrempel die in de praktijk de betekenis van de wet kleiner zou kunnen maken.

Hij neigde zelf naar een tegenstem, maar op NPO 1 herhaalde hij dat hij zijn leden volgt en dus uiteindelijk voor zal stemmen: "Er was een behoorlijke meerderheid voor. Ik ben heel blij dat we op deze manier onze leden aan het woord kunnen laten; ik wil dat ook vaker gaan doen."