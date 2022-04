Correctief referendum komt er vrijwel zeker niet, te weinig steun voor grondwetswijziging

Nacht van Wiegel

Het referendum staat al ruim twintig jaar op de politieke agenda. Het is een manier om de burger bij de politiek te betrekken, maar de discussie over het onderwerp blijft aanhouden.

In 1999 stemde VVD-senator Hans Wiegel, tegen de wens in van het kabinet waarvan zijn eigen partij deel uitmaakte, tegen de komst van een referendum. Daarmee was de roemruchte 'Nacht van Wiegel' een feit, die leidde tot een kabinetscrisis en het aanbieden van het ontslag van toenmalig premier Kok. Later werd de crisis bezworen en kon het kabinet verder regeren.

Vier jaar geleden werd het raadgevend referendum afgeschaft. Dat was een volksraadpleging, bijvoorbeeld over het associatieverdrag met Oekraïne in 2016, waarbij de uitslag niet bindend was. Bij een correctief referendum is de politiek wel verplicht om iets met de uitkomst te doen