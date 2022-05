Ook hof geeft ex-leiders No Surrender jarenlange celstraffen

Drie voormannen van de verboden motorclub No Surrender zijn in hoger beroep opnieuw veroordeeld tot jarenlange celstraffen vanwege het leidinggeven aan een criminele organisatie. Ook zijn ze schuldig bevonden aan afpersing en diefstal met geweld.

Oud-captain Henk Kuipers kreeg weer de hoogste straf: 8,5 jaar. Dat is lager dan de tien jaar die hij van de rechtbank kreeg, maar komt volgens het hof in de praktijk toch op hetzelfde neer, omdat de regels voor vervroegde vrijlating in de tussentijd zijn veranderd. Nu kunnen veroordeelden maximaal twee jaar voor het einde van hun gevangenisstraf vrijkomen, dat was na voorheen na het uitzitten van twee derde.

Oprichter Klaas Otto moet van het hof drie jaar de cel in, evenals 'captain' Rico R., meldt het ANP. Een vierde No Surrender-lid kreeg een straf van dertig maanden, waarvan twintig voorwaardelijk.

Ook een ondernemer stond terecht. Hij riep de hulp in van Kuipers bij het afpersen van zakenrelaties en werd veroordeeld tot 22 maanden celstraf, waarvan vijftien voorwaardelijk.