Later vrij door nieuwe wet: 'Gedetineerden moeten uiteindelijk tweede kans krijgen'

Grotere rol slachtoffers

Een andere aanpassing is dat slachtoffers op de hoogte worden gebracht als iemand op verlof gaat. Volgens Urbanus is dat een gevolg van de begrijpelijke ontwikkeling in het strafproces, waarin slachtoffers een grotere rol spelen. "Maar het is ook ingewikkeld, omdat het belang van de gedetineerde om goed in de maatschappij terug te keren ook meespeelt."

Die belangen kunnen erg botsen. "Ik snap ook dat een slachtoffer wil dat iemand zo lang mogelijk achter de tralies blijft en zodat je iemand nooit kan tegenkomen. Maar uiteindelijk moet iemand ook een tweede kans krijgen."

Rosa Jansen, voorzitter van Slachtofferhulp Nederland, vindt de bezwaren over de nieuwe wet onterecht. Volgens haar is de wet er om slachtoffers tijdig op de hoogte te brengen als een gedetineerde voorwaardelijk vrij komt.

Duidelijkere rol voor slachtoffer

Slachtoffers krijgen een wensenformulier waarin ze kunnen aangeven of ze behoefte hebben aan beschermingsmaatregelen. "Die beschermingsmaatregelen zijn bijvoorbeeld een locatieverbod of een contactverbod", legt Jansen uit in het NOS Radio 1 Journaal.

Daar gaat het nu wel eens mis. "Het komt voor dat nabestaanden de moordenaar van hun kind in de supermarkt tegenkomen terwijl ze niet op de hoogte zijn dat er een verlof is."

De rol van het slachtoffer in het strafproces wordt nu duidelijker, vindt Jansen. "Als iemand net een celstraf van vijftien jaar krijgt, kun je moeilijk op de zitting al vragen wat voor behoefte er is aan beveiliging op het moment dat iemand op vrije voeten komt. Dat kun je alleen vragen als het zover is."

Meer druk op de ketel

De kortere aanloop naar de maatschappij van twee jaar voor gedetineerden hoeft volgens Jansen geen probleem te zijn. "De wet is heel helder, iedereen weet precies wanneer iemand voorwaardelijk vrijkomt. Bovendien begint het hele resocialisatieproces ook al in de gevangenis."

En als iemand het niet voor elkaar krijgt om in twee jaar terug te keren in de maatschappij? "Dan kan de rechter altijd nog de proeftijd verlengen. Er staat alleen wat meer druk op de ketel nu, en ik denk dat twee jaar resocialisatie nog best heel erg lang is."