Zes jonge Zoetermeerders vast voor schietincident in speeltuin

De politie heeft in totaal acht verdachten aangehouden voor de schietpartij in een speeltuin in Zoetermeer gisteren. Zes van acht zitten nog vast, meldt de politie. De verdachten zijn tussen de 16 en 21 jaar oud.

In de speeltuin in de Paganinirode werd gistermiddag een 17-jarige jongen uit Leidschendam neergeschoten. Hij is aanspreekbaar, aldus de politie.

De politie startte gisteren een grootschalige zoekactie naar de verdachten. Diezelfde middag werden vier personen opgepakt. Twee van hen bleken niets met de schietpartij te maken te hebben en werden weer vrijgelaten, schrijft Omroep West.

Het is nog altijd niet duidelijk of er tijdens het schietincident kinderen in de speeltuin waren.