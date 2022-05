Gewonde bij schietpartij in speeltuin Zoetermeer, vier arrestaties

Bij een schietpartij in Zoetermeer is een gewonde gevallen. Na de melding over de schietpartij kwamen er veel hulpdiensten ter plaatse. Er werd ook een traumahelikopter gestuurd.

Het incident was in een speeltuin, maar de politie kan niet zeggen of er op dat moment ook kinderen aanwezig waren. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht na eerst te zijn behandeld op de locatie van de schietpartij. Over de toestand van het slachtoffer is verder niks bekend.

Aan het eind van middag maakte de politie bekend dat er vier aanhoudingen zijn verricht. Wat de toedracht van het incident is en welke rol de verdachten daar mogelijk bij speelden, is niet duidelijk.