Onregelmatigheden bij uitslag zes landenjury's Songfestival

De organisatie van het Songfestival heeft onregelmatigheden ontdekt bij de uitslagen van zes landenjury's. De resultaten van die landen zijn daarom vervangen door een alternatieve uitslag. De einduitslag liet daardoor gisteravond iets langer op zich wachten.

De European Broadcasting Union (EBU), die het festival organiseert, heeft niet bekendgemaakt om welke landen het gaat. Ook is nog niet duidelijk wat er precies verdacht was aan de uitslagen.

De EBU zegt alleen dat er bij de generale repetitie van de tweede halve finale onregelmatigheden waren vastgesteld. Voor die voorronde en de eindstrijd is daarom een alternatieve puntentelling gebruikt, gebaseerd op landen met vergelijkbaar stemgedrag.

"De EBU neemt verdenkingen van manipulatie bij het Eurovisie Songfestival uiterst serieus", zegt de organisatie in een persbericht. "We hebben het recht om dergelijke stemmen negeren, ongeacht of het resultaat de einduitslag zal beïnvloeden of niet."

Statistisch onwaarschijnlijk

Het is niet de eerste keer dat er vanwege onverwachte resultaten wordt ingegrepen in de uitslag van het Songfestival. In 2014 werd de uitslag van Georgië vervangen, omdat alle juryleden hetzelfde liedje de meeste punten hadden toegekend. Omdat dat statistisch onmogelijk werd geacht, ging de EBU ervan uit dat er illegaal afspraken over een gewenste winnaar waren gemaakt.

Een jaar later werden twee landen berispt, Montenegro en Macedonië, omdat ze hun stemmen volledig door het publiek hadden laten bepalen. De regels van het festival schrijven voor dat de helft van de punten door een vakjury wordt toegekend.

De sanctie had in beide gevallen geen gevolgen voor de einduitslag.