Verontwaardigde reacties op geweld bij begrafenis Al Jazeera-journalist

Shireen Abu Akleh (51) was een van de eerste verslaggevers van Al Jazeera. Ze werd woensdag in de stad Jenin op de bezette Westelijke Jordaanoever doodgeschoten.

Ooggetuigen en haar werkgever Al Jazeera zeggen dat Israëlische militairen gericht op haar hebben geschoten. Israël zegt dat ze bij een schotenwisseling is omgekomen en dat het onduidelijk is of ze door Israëlische militairen of Palestijnen is geraakt.