Israëlische ordetroepen gebruiken geweld bij begrafenis Al Jazeera-journalist

De begrafenis van Al Jazeera-journalist Shireen Abu Akleh is uitgelopen op gewelddadig optreden van Israëlische ordetroepen tegen deelnemers aan de plechtigheid. Op beelden is te zien dat agenten de stoet met geweld tegenhouden of proberen terug te dringen. Dat gebeurt aan de kop van de stoet.

Ook de dragers van de kist moeten achteruit. De kist kwam tijdens de schermutselingen op de grond terecht. Na enige tijd trekken de dragers zich met de kist terug in een gebouw. Waarom de Israëliërs geweld gebruikten is op dit moment nog niet duidelijk.

Vandaag is in Jeruzalem de uitvaart in een christelijke kerk in de oude stad. De politie greep in toen de stoet te voet van een ziekenhuis in de stad naar de kerk wilde gaan. De politie gaf de familie later toestemming om de kist met een auto naar de kerk te brengen. Na de dienst wordt Abu Akleh begraven op een kerkhof in de buurt. Volgens persbureau AP zijn in het ziekenhuis achtergebleven deelnemers aan de stoet met traangas bestookt.

Geen gezamenlijk onderzoek

Abu Akleh werd woensdag in de stad Jenin op de bezette Westelijke Jordaanoever doodgeschoten. Ooggetuigen en haar werkgever Al Jazeera zeggen dat Israëlische militairen gericht op haar hebben geschoten. Israël zegt dat ze bij een schotenwisseling is omgekomen en dat het onduidelijk is of ze door Israëlische militairen of Palestijnen is geraakt.

Israël wil een gezamenlijk onderzoek met de Palestijnse Autoriteit naar de dood van de journalist. Ook wil het de kogel die haar trof onderzoeken om vast te stellen van wie die afkomstig is. De Palestijnse Autoriteit wijst samenwerking met Israël af. Ze doet zelf onderzoek en draagt de resultaten over aan het Internationaal Strafhof in Den Haag. Israël erkent de autoriteit van het Strafhof niet.