Journalist Al Jazeera doodgeschoten op Westelijke Jordaanoever

Op de Westelijke Jordaanoever is een journalist van Al Jazeera doodgeschoten. De nieuwszender meldt dat correspondent Shireen Abu Akleh werd doodgeschoten door het Israëlische leger. Ze deed op dat moment verslag van een inval in een vluchtelingenkamp in de buurt van Jenin.

Israël zegt dat er mogelijk een journalist is getroffen bij een schotenwisseling tussen het leger en een gewapende groep. Abu Akleh was een vooraanstaand journalist van de Arabische zender. Volgens Al Jazeera zijn de omstandigheden van haar dood niet duidelijk. Op video's van het incident is te zien dat Abu Akleh in het hoofd is geschoten.

