Wekdienst 14/5: Finale Songfestival in Turijn • Omwonenden luchthavens voeren actie

Wat kun je vandaag verwachten?

In Turijn is vanavond de finale van het Eurovisie Songfestival. In totaal doen er 25 acts mee. De Nederlandse inzending S10 is als elfde aan de beurt. De uitzending is vanaf 21.00 uur te volgen op NPO1.

Omwonenden van luchthavens en milieuactivisten gaan tegelijk actie voeren op zes luchthavens in het land, waaronder Schiphol. De activisten protesteren naar eigen zeggen tegen de groeiende overlast van en vervuiling door het vliegverkeer.

De eerste ronde van de play-offs om promotie naar de eredivisie gaat verder met de returns van ADO Den Haag-NAC Breda en Excelsior-Roda JC. ADO won in Breda met 2-1, Excelsior en Roda speelden in Rotterdam met 2-2 gelijk.

Wat heb je gemist?

Vakbonden FNV en AOb eisen van het kabinet een miljoenenfonds voor mensen met langdurige coronaklachten. Komt dat er niet, dan stappen ze naar de rechter om de Staat aansprakelijk te stellen. FNV en AOb vinden dat er in coronatijd te weinig is gedaan om personeel in de zorg en het onderwijs te beschermen. Ze willen dat het kabinet 150 miljoen euro beschikbaar stelt voor het fonds en vragen om een regeling die vergelijkbaar is met die voor asbestslachtoffers.

Ander nieuws uit de nacht:

Jeugdzorg kritisch over door kabinet voorgestelde hervormingen: Jeugdzorg Nederland en vakbond FNV zijn bang dat het kabinet een eigen bijdrage wil invoeren in de jeugdzorg. Ze noemen dat onacceptabel en discriminerend.

Corona grijpt om zich heen in Noord-Korea: 21 doden, honderdduizenden ziek: Of de patiënten allemaal corona hebben is niet vastgesteld, omdat er nauwelijks testcapaciteit is. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft de noodtoestand afgekondigd en in het hele land geldt een lockdown.

Syrië meldt doden door Israëlische luchtaanval: De raketten kwamen volgens het Syrische staatspersbureau neer in het westen van het land. Wat er precies is geraakt, is niet bekend. Mogelijk waren de raketten bedoeld voor wapendepots en commandoposten van Iraanse milities. Er zouden vijf doden zijn gevallen.

En dan nog even dit:

In Italië is een man aangehouden die deze week met een auto van de beroemde Spaanse Trappen in Rome was gereden. Op beelden is te zien dat de bestuurder in een Maserati het bovenste deel van de trap afrijdt. Hij werd opgepakt op een vliegveld in Milaan toen hij de huurauto inleverde. De man wordt beschuldigd van het beschadigen van cultureel erfgoed. De Spaanse Trappen in Rome komen uit de achttiende eeuw en staan op de Werelderfgoedlijst.

Op beelden van een bewakingscamera is te zien dat de auto na het eerste deel van de trappen even stopt om de schade te inspecteren: