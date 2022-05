Gele wolven, S10 en een Oekraïens strijdlied in finale Songfestival

Wat als Oekraïne wint?

Kalush Orchestra vindt dat bij winst het festival volgend jaar hoe dan ook in Oekraïne moet zijn, het liefst in Kiev. En dat is ook de traditie, het winnende land mag het festival een jaar later organiseren. Maar kan dat ook in een land dat op dit moment in oorlog is?

De European Broadcasting Union (EBU), de organisatie achter het Songfestival, zegt geen plan B te hebben. Wel verwacht de producent van het Songfestival in Rotterdam, EBU-lid Sietse Bakker, dat er snel besloten wordt wanneer het point of no return is: "Op welk moment kun je nog besluiten of het wel of niet in Kiev kan?"

Mocht het festival niet in Oekraïne kunnen worden gehouden, dan zijn er volgens Bakker genoeg scenario's. "Zo kan een land dat het festival recent organiseerde snel schakelen." Ook denkt hij aan Polen, omdat dat land recent nog het Junior Songfestival organiseerde en dat goed deed. "De derde optie is om een van de big-five-landen het te laten organiseren."

Al eerder heeft een niet-winnaar het Songfestival georganiseerd. In 1980 was het evenement in Den Haag, terwijl Israël het jaar ervoor had gewonnen. Israël zag af van de organisatie, omdat het land het jaar daarvoor ook al had gewonnen. Het land deed uiteindelijk in 1980 niet eens mee, omdat het evenement werd gehouden op de dag van de Holocaustherdenking.