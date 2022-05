Flinke tegenvaller voor songfestivalgokkers: 'Risico op matchfixing te groot'

Ook Jim Kroezen zet al jaren in op het festival. "Voor mij is dat bijna een soort feestdag, een traditie. Wedden en het Songfestival gaan al zo lang hand in hand dat je het kunt vergelijken met het wedden op sportwedstrijden."

Nieuwe wet

In onder meer Groot-Brittannië is het wedden op het Eurovisie Songfestival populair. Jaarlijks gaat het om vele miljoenen. Ook kan er gegokt worden op welke landen de finale halen en wie in de top tien eindigt. De noteringen bij de wedkantoren zijn een belangrijke indicatie van wie het festival gaat winnen.

In Nederland is sinds 1 oktober de markt voor online gokken open. Voor Nederlanders was het voor die tijd niet toegestaan om op buitenlandse sites te gokken, maar het werd gedoogd. Sinds 1 oktober mogen alleen bedrijven met een vergunning onder voorwaarden weddenschappen aanbieden.

In de wet is afgesproken dat er niet gegokt mag worden op evenementen zoals presidentsverkiezingen, tv-programma's en dus ook het Eurovisie Songfestival.

Matchfixing

Volgens het ministerie van Justitie is daar bewust voor gekozen. "Bij sportwedstrijden zijn er waarborgen die manipulatie voorkomen. Denk aan regels, scheidsrechters, etc. Andere events zijn heel verschillend van aard. Er zijn vaak beperktere waarborgen op het gebied van toezicht dan bij sportwedstrijden."