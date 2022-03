Aantal aanbieders van legaal online gokken in half jaar bijna verdubbeld

Er zijn in Nederland inmiddels zeventien bedrijven die legaal online gokken aanbieden. Dat zijn er zeven meer dan op 1 oktober vorig jaar, toen online gokken in Nederland werd gelegaliseerd.

De Kansspelautoriteit zegt dat het aantal aanbieders nog verder zal groeien; de autoriteit heeft meerdere aanvragen in behandeling en er komen waarschijnlijk ook nog aanvragen bij.

Zo moesten enkele grote buitenlandse sites voor straf wachten met het indienen van hun aanvraag, omdat ze zich in het verleden op Nederlandse spelers hadden gericht toen dat nog niet mocht.

185 miljoen euro

Uit het jaarverslag van de Kansspelautoriteit over 2021 blijkt dat de omvang van de legale online gokmarkt in het vierde kwartaal zo'n 185 miljoen euro bedroeg. Dat bedrag is berekend op basis van de inleg minus het uitgekeerde prijzengeld.

Verder waren er begin deze maand in Nederland 634.000 accounts geregistreerd op legale goksites, staat in het verslag. Bij dat getal hoort wel een kanttekening; het geeft niet het werkelijke aantal gokkers weer, omdat er ook mensen zijn die bij meerdere aanbieders een account hebben. Vóór de legalisering van het online gokken speelden ruim 800.000 Nederlanders op illegale sites. Per jaar gaven ze daar naar schatting 500 miljoen euro aan uit.

De Kansspelautoriteit benadrukt dat het nog te vroeg is om conclusies te trekken op basis van de cijfers over het eerste halfjaar na legalisering: "De ontwikkelingen zijn pril, nog niet alle data zijn beschikbaar en de data die er al wel zijn, zijn beperkt te interpreteren".

Ergernis over reclames

Kort na de legalisering van het online gokken ontstond bij veel partijen in de Tweede Kamer ergernis over de wildgroei aan reclames voor de legale goksites. Een maand geleden drong de Kamer er bij het kabinet nogmaals op aan paal en perk te stellen aan de reclames.

Eind vorig jaar nam de Kamer al een soortgelijke motie aan, maar de toenmalige minister Dekker voor Rechtsbescherming weigerde die uit te voeren. Gisteren schreef Dekkers opvolger Weerwind aan de Kamer dat hij "ongerichte" reclame voor risicovolle kansspelen op termijn wil verbieden. Daarvoor wil hij de wet wijzigen. Ook wil hij een verbod op het inzetten van rolmodellen zoals oud-topvoetballers in de reclames voor goksites.