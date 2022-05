Utrecht krijgt kleine asielopvang: 'Beter voor de integratie'

Bestuursvoorzitter Milo Schoenmaker van het COA begrijpt dat gemeenten kleinere locaties willen. Het COA wil daar ook best in meegaan, zegt hij, maar hij geeft ook aan dat het budget bij zijn opvangorgaan is niet oneindig is. "Wij kijken steeds naar wat de beste invulling is voor gemeenten. Soms wat kleiner, soms wat groter."

Tips uit Utrecht

Theo Weterings, burgemeester van Tilburg, is verantwoordelijk voor het asieldossier bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Weterings zegt dat de VNG bij het COA er al jaren op aandringt om meer rekening te houden met de wensen van gemeenten. "Kleinere locaties zijn makkelijker te vinden, zowel in steden als dorpen", zegt hij. "Daarnaast zijn kleinere locaties veel beter voor de integratie."

In Utrecht zijn ze heel duidelijk: voor locaties met daarin bijvoorbeeld 700 asielzoekers is geen draagvlak. "Dat kan de buurt niet dragen. Daarnaast willen we ook dat de asielopvang open is en dat we de asielzoekers hier op een goede manier kunnen begeleiden in de tijd die ze hier doorbrengen", legt wethouder Streefland uit.

Tips voor andere gemeenten heeft Streefland ook: "Zeg tegen het COA hoe je het wil hebben. Het is onze stad, dus het moet op onze manier. We overvragen ze financieel niet in Utrecht en we willen het COA overal bij helpen, maar onze voorwaarden zijn niet onderhandelbaar."