Kabinet rekent op belastingtegenvaller van 6 miljard euro door faillissementen

Het kabinet houdt er rekening mee dat er de komende jaren een belastingtegenvaller van 6 miljard euro kan ontstaan doordat een deel van de bedrijven geen belasting meer kan betalen wegens faillissement.

Dat heeft staatssecretaris Van Rij gisteren bekendgemaakt in de Tweede Kamer in het debat over de coronasteun. Onderdeel van de steunpakketten was ook uitstel van belasting voor bedrijven in de problemen. In totaal hebben 400.000 bedrijven van die uitstelregeling gebruik gemaakt. Een groot deel heeft inmiddels al betaald, maar er staat nog een belastingschuld open van 20,7 miljard euro van in totaal 282.000 bedrijven.

Van Rij schat in dat een kwart tot een derde van deze bedrijven de belastingschuld niet meer zal kunnen terugbetalen omdat zij er slecht voor staan. "Er zitten ondernemers tussen die het voor de coronacrisis ook al niet zo goed deden", zegt Van Rij. Zij moeten vanaf oktober alsnog gaan betalen en krijgen daar vijf jaar de tijd voor.

"Eigenlijk kunnen we dan pas zien hoe groot het probleem is", zei Van Rij. Overigens heeft 40 procent van de ondernemers juist meer omzet gemaakt, waardoor zij juist meer en soms sneller hun belasting betalen.

Geen misbruik

De Tweede Kamer wil weten welke maatregelen er mogelijk zijn om de belastingschuld toch te kunnen innen, zonder de bedrijven extra in de problemen te brengen. Van Rij zegt dat maatwerk in sommige gevallen wel mogelijk is, maar dat de overheid niet met aantallen van tienduizenden bedrijven en hun schuldeisers om tafel kan gaan zitten.

Ook wil hij voorkomen dat de overheid bedrijven helpt terwijl die eigenlijk economisch gezien niet levensvatbaar zijn. En bedrijven moeten ook geen misbruik kunnen maken van soepeler belastingregels ten opzichte van concurrenten en andere ondernemers.

Nog voor de zomer komt het kabinet met een plan.