Voormalige Rwandese legerofficier opgepakt in Ermelo voor betrokkenheid bij genocide

De politie heeft woensdag een voormalige Rwandese legerofficier opgepakt. De 65-jarige inwoner van Ermelo zou betrokken zijn geweest bij de genocide in Rwanda in 1994. Volgens de Rwandese autoriteiten heeft hij een belangrijke rol gespeeld bij massale moordpartijen in de hoofdstad Kigali en de gemeente Mugina.

In 1994 vielen het Rwandese leger en Hutu-milities de Tutsi-minderheid aan. Naar schatting 800.000 Tutsi's werden vermoord. In april van dat jaar hadden duizenden Tutsi's hun toevlucht gezocht in Mugina. De burgemeester van die plaats wilde hen beschermen, maar werd door militieleden gedood. Daarna zouden in Mugina in vijf dagen tijd zo'n 30.000 Tutsi-mannen, -vrouwen en -kinderen zijn vermoord.

Volgens de Rwandese autoriteiten was de man uit Ermelo nauw betrokken bij de planning en uitvoering van de slachting. Zo zou hij de wapens hebben geleverd. Volgens getuigen heeft hij tachtig Tutsi's die weg wisten te komen naar een woning geleid die daarna in brand werd gestoken. Hij zou daarvoor de brandstof hebben geleverd. Hij zou ook bij de moord op de burgemeester betrokken zijn geweest.

Nederlanderschap

De man verblijft sinds 1998 in Nederland. In 1999 kreeg hij de asielstatus, drie jaar later het Nederlanderschap. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) trok het Nederlanderschap in 2013 weer in, nadat het vermoeden was ontstaan dat hij bij de genocide betrokken was geweest.

Rwanda heeft om zijn uitlevering gevraagd. Hij wordt vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris bij de rechtbank Den Haag.