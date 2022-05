Alle 25 finalisten Songfestival bekend, België ook door

België is net als Nederland door naar de finale van het Eurovisie Songfestival. Het land kwalificeerde zich in de tweede halve finale voor de eindstrijd op zaterdag. Daarmee zijn alle 25 finalisten bekend.

Naast ons buurland plaatsen zich ook Tsjechië, Azerbeidzjan, Polen, Finland, Estland, Australië, Zweden, Roemenië en Servië. De Nederlandse inzending S10 had zich afgelopen dinsdag al gekwalificeerd met het nummer De Diepte.

In tegenstelling tot S10, die als laatste werd afgeroepen, hoefden Belgische fans niet lang in spanning te zitten: het land kreeg als eerste te horen dat het zich had geplaatst. Inzending is de ballad Miss you van Jérémie Makiese.