Veel meer kinderen met waterpokken, 'inhaaleffect' na corona

Het aantal kinderen dat waterpokken oploopt is de afgelopen maanden flink toegenomen. Cijfers van onderzoeksinstituut Nivel laten zien dat dit jaar vier tot vijf keer zo veel kinderen tot 4 jaar waterpokken kregen als vorig jaar in dezelfde periode. Onder kinderen tussen de 5 en 15 jaar kwam de ziekte twee keer zo vaak voor.

Een waterpokkeninfectie is over het algemeen niet gevaarlijk. Wel waarschuwen artsen dat door het breed rondgaan van de waterpokken andere, meer risicovolle infecties ook vaker voorkomen. Iets soortgelijks speelde vorig jaar bij het RS-virus, dat in de zomer rondging onder jonge kinderen en soms ernstige luchtwegproblemen veroorzaakt.

Het Nivel vermoedt dat sprake is van een inhaaleffect, nu alle coronamaatregelen zijn opgeheven en kinderen weer vaker met elkaar in contact komen.

Meer besmettingen, dus ook meer complicaties

Kinderartsen waarschuwen nu onder meer voor de invasieve variant van de zogeheten groep-A-streptokokken. Een waterpokkenbesmetting vergroot de kans op een infectie met die bacterie, die net als waterpokken vaak relatief onschuldig is maar in zeldzame gevallen kan leiden tot complicaties.

Volgens het Nederlands Huisartsen Genootschap komen ernstige streptokokkeninfecties dit voorjaar vaker voor dan in eerdere jaren, vooral bij kinderen onder de 5 jaar. Dit jaar hebben naar schatting zeventig kinderen zo'n ernstige infectie doorgemaakt, van wie er zeven zijn overleden.

Veel streptokokkengevallen hingen samen met een waterpokkeninfectie, maar niet allemaal, zegt kinderarts Michiel van der Flier van het UMC Utrecht. Ook hij spreekt van een inhaaleffect na de coronatijd. "Kinderen zien elkaar weer en besmetten elkaar weer. En doordat meer kinderen besmet raken, zie je ook meer complicaties. Zowel een besmetting met waterpokken als met streptokokken kan soms tot een ernstige infectie leiden."

Met waterpokken naar de huisarts

Volgens het Nivel worden nu wekelijks zo'n 150 gevallen van waterpokken vastgesteld per 100.000 inwoners. Het onderzoeksinstituut baseert zich op de gegevens van honderden huisartsenpraktijken in Nederland. Ter vergelijking: in heel 2015 gingen ongeveer 250 per 100.000 mensen met waterpokken naar de huisarts. Het huidige aantal besmettingen met waterpokken ligt in werkelijkheid waarschijnlijk hoger, omdat veel ouders niet langs de huisarts gaan als ze vermoeden dat hun kind waterpokken heeft.

Waterpokken wordt veroorzaakt door een zeer besmettelijk virus. Vaak verloopt de infectie onschuldig, met lichte koorts en jeukende rode bultjes. Volgens het RIVM heeft meer dan 95 procent van de kinderen op 6-jarige leeftijd waterpokken gehad.