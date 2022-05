Verdachte gezinsmoord Geldermalsen in kritieke toestand na zelfmoordpoging in cel

De man die verdacht wordt van de gezinsmoord in Geldermalsen ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis na een zelfmoordpoging. Dat bevestigt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie na berichtgeving van de Gelderlander. De 40-jarige man werd vannacht gevonden in zijn Duitse cel.

Het is nog onduidelijk hoe de zelfmoordpoging heeft kunnen gebeuren. Het OM laat weten daarover in "nauw contact" te staan met de Duitse justitie.

De man wordt verdacht van het ombrengen van een 38-jarige vrouw en een 6-jarige jongen, van wie hij de vader is. De twee werden maandagochtend dood gevonden in hun woning in Geldermalsen. De hulpdiensten reageerden op een melding van een brand en troffen in het huis de twee slachtoffers aan, die al waren overleden.

De man werd in de nacht van maandag op dinsdag gevonden in zijn auto in Duitsland. De verdachte verscheen dinsdag voor de rechter in Paderborn, in de deelstaat Noordrijn-Westfalen, waar hij in afwachting van de overlevering werd vastgezet. Over de identiteit van de man is verder niets bekendgemaakt.